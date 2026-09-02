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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١١:٣٩ ص

قاليباف: جميع أفعال أميركا تقليد للشيطان

قاليباف: جميع أفعال أميركا تقليد للشيطان

علّق رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في معرض رده على الجريمة الأميركية الأخيرة في حفل زفاف كوهستك، على الهجمات التي شنتها القوات الأميركية فجر أمس على مراكز مدنية، واستشهاد عدد من المواطنين في حفل زفاف في منطقة كوهستك بجزيرة سيريك، مذكراً بجرائمها السابقة في ميناب ولامرد.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نشر محمد باقر قاليباف في رسالة باللغة الإنجليزية على حسابه الشخصي في منصة إكس. قال فيها مشيراً إلى الجرائم الأميركية الثلاث الأخيرة ضد المدنيين الإيرانيين:

مدرسة ميناب: ذُبح الأطفال.
صالة لامرد الرياضية: أُريق دماء الأطفال.
عرس كوهستك: قُتل الأطفال مع عائلاتهم.

وتابع رئيس المجلس قائلاً: إذا تصرفت قوة مثل الشيطان، واختارت أهدافاً مثل الشيطان، وقتلت مثل الشيطان، فهذه القوة هي الشيطان. وأضاف: إذا كانت نفس القوة تدعم وتحتمي بشيطان أصغر يفعل بالضبط نفس الأفعال، فهي عندئذ الشيطان الأكبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1973499

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