قاليباف: جميع أفعال أميركا تقليد للشيطان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نشر محمد باقر قاليباف في رسالة باللغة الإنجليزية على حسابه الشخصي في منصة إكس. قال فيها مشيراً إلى الجرائم الأميركية الثلاث الأخيرة ضد المدنيين الإيرانيين:

مدرسة ميناب: ذُبح الأطفال.

صالة لامرد الرياضية: أُريق دماء الأطفال.

عرس كوهستك: قُتل الأطفال مع عائلاتهم.

وتابع رئيس المجلس قائلاً: إذا تصرفت قوة مثل الشيطان، واختارت أهدافاً مثل الشيطان، وقتلت مثل الشيطان، فهذه القوة هي الشيطان. وأضاف: إذا كانت نفس القوة تدعم وتحتمي بشيطان أصغر يفعل بالضبط نفس الأفعال، فهي عندئذ الشيطان الأكبر.

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