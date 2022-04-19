روسيا وفيتنام تجريان تدريبات عسكرية مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الروسية الشرقية."لأول مرة، تم تنظيم وعقد مؤتمر حول التخطيط لمناورة عسكرية روسية فيتنامية مشتركة في مقر المنطقة العسكرية الشرقية. وعقد اجتماع الوفود عبر فيديو".

وأقيم الحدث تحت قيادة رئيس مركز التحكم الإقليمي، اللواء سيرغي لاغوتكين، ورئيس قسم التعاون العسكري الدولي، العقيد إيفان تاراييف. ومن جانب الجيش الشعبي الفيتنامي، حضر الحدث اللواء، دون دينه ثانه، وضباط آخرون.

واتفق الطرفان على موضوع التدريبات العسكرية المقبلة، وتحديد مواعيدها ومكانها، ومناقشة قضايا الدعم الطبي واللوجستي والبرامج الثقافية والرياضية.

وأوضح العقيد تاراييف أن الغرض من التدريبات هو تحسين المهارات العملية للقادة والأركان في تنظيم عمليات التدريب القتالي وإدارة الوحدات في بيئة تكتيكية صعبة، وكذلك تطوير حلول غير نمطية عند أداء المهام.

وناقش الطرفان اسم التمرين الجديد، ومن المقترحات "الاتحاد القاري - 2022".

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