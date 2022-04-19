  1. إيران
  2. الرياضة
١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٨:٥٤ م

في منغوليا؛

مصارع ايراني يفوز بلقب اسيا في المصارعة الرومانية 2022

مصارع ايراني يفوز بلقب اسيا في المصارعة الرومانية 2022

استطاع المصارع الايراني، ناصر علي زادة، كسب الميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة آسيا للمصارعة الرومانية 2022 المقامة في منغوليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المصارع الايراني، ناصر علي زادة، تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية للوزن 87 كغم اليوم، حيث بدات منافسات البطولة الاسيوية للمصارعة الرومانية بخمسة نزالات لاوزان مختلفة.

واستطاع المصارع الايراني الفوز على غريمه القرغيزي، مليس أيتبكوف، في الدور الاول 7-1، لينتقل الى النصف النهائي امام المصارع الاسيوي الكازاخي، نورسلطان تورسينوف، والذي فاز عليه هو الاخر 3- صفر، ليبلغ النزال النهائي.

وفي النزال النهائي تغلب علي زادة على خصمه الاوزبكي، بردي موراتوف، بنتيجة 3-1 ، ليتوج بلقب اسيا وييقلد باول ميدالية في سلة البعثة الايرانية الموفدة الى بطولة اسيا للمصارعة الرومانية في منغوليا.

/انتهى/

رمز الخبر 1923193
https://ar.mehrnews.com/news/1923193/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات