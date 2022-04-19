مصارع ايراني يفوز بلقب اسيا في المصارعة الرومانية 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المصارع الايراني، ناصر علي زادة، تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية للوزن 87 كغم اليوم، حيث بدات منافسات البطولة الاسيوية للمصارعة الرومانية بخمسة نزالات لاوزان مختلفة.

واستطاع المصارع الايراني الفوز على غريمه القرغيزي، مليس أيتبكوف، في الدور الاول 7-1، لينتقل الى النصف النهائي امام المصارع الاسيوي الكازاخي، نورسلطان تورسينوف، والذي فاز عليه هو الاخر 3- صفر، ليبلغ النزال النهائي.

وفي النزال النهائي تغلب علي زادة على خصمه الاوزبكي، بردي موراتوف، بنتيجة 3-1 ، ليتوج بلقب اسيا وييقلد باول ميدالية في سلة البعثة الايرانية الموفدة الى بطولة اسيا للمصارعة الرومانية في منغوليا.

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