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١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٤٨ م

المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية يحصد لقب الدورة الـ 33 لبطولة اسيا

المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية يحصد لقب الدورة الـ 33 لبطولة اسيا

تمكن المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية، من احراز 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية واحدة، في البطولة الاسيوية - رجال، التي اقيمت باستضافة العاصمة الكازاخستانية استانا ليحسم فوزه بلقب الدورة الـ 33 لهذه البطولة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية، احراز 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية واحدة، في البطولة الاسيوية - رجال، التي اقيمت باستضافة العاصمة الكازاخستانية استانا، ليحسم فوزه بلقب الدورة الـ 33 لهذه البطولة.

وحصل كلا من المصارعين الايرانيين، بويا دادمرز - للوزن 55 كغ، وايمان محمدي - وزن الـ 63 كغ، وناصر علي زادة للوزن 87 كغ، وامين ميرزادة للوزن 130 كغ، ومهدي بالي في وزن الـ 97 كغ، على الميداليات الذهبية الخمس، مضافا الى امين كاوياني في وزن الـ 77 كغ ورضا عباسي للوزن 67 كغ اللذين حصلا على فضيتين، ومواطنهم علي رضا محمدي الذي فاز بالميدالية البرونزية لفئة الـ 82 كغ، ضمن منافسات البطولة.

وبدات البطولة الاسيوية للمصارعة الرومانية –رجال، في دورتها الثالثة والثلاثين، امس الاحد، باستضافة العاصمة الكازاخية استانا.

/انتهى/

رمز الخبر 1932187

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