النائب الأول لرئيس الجمهورية يصل مدينة زاهدان

وأفادت وكالة مهر للانباء انه كان في استقبال الدكتور داوودي لدى وصوله مطار زاهدان كل من ممثل الولي الفقيه في محافظة سيستان وبلوجستان والمحافظ وعدد من المسؤولين المحليين في هذه المحافظة .

وتفقد النائب الاول لرئيس الجمهورية بعد وصوله مدينة زاهدان مقر الرسول الاكرم (ص) لمكافحة التهريب والمخدرات , حيث اطلع على انجازات المقر في مجال التصدي لعمليات التهريب ومكافحة المخدرات .

ويرافق الدكتور داوودي في زيارته لمحافظة سيستان وبلوجستان التي تأتي من أجل متابعة عملية تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بهذه المحافظة, كل من وزير الطاقة "برويز فتاح" ومساعد وزير الداخلية لشؤون المحافظات "رحماني فضلي" ./انتهى/