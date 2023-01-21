مخبر: مؤامرة العدو لضرب مسيرة التقدم باءت بالفشل عبر تظافر الجهود بين الحكومة والشعب الايرانيَين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، صرح، خلال اللقاء مع ممثلي الاتحادات الطلابية اليوم السبت؛ الذين استعرضوا الهواجس المختلفة للوسط الاكاديمي حيال التطورات الراهنة في الصعيدين المحلي والدولي، واقتراحاتهم في هذا الخصوص.

الى ذلك، تحدث نائب رئيس الجمهورية الاول، حول موقف الحكومة الجاد والقائم على التعاون مع جميع المكونات الطلابية والترحيب بدورهم المنطقي والسليم في سياق معالجة التحديات.

ولفت الى ان طلاب الجامعات لديهم رؤية ميدانية تنطلق من معلومات ومشاهدات دقيقة عن قضايا المجتمع، والتي من شانها ان تكون جديرة لتوظيفها في وضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة من جانب الحكومة.

وصرح مخبر، بان ضمان المضي في مسيرة التقدم والازدهار، يعتمد توفير وحفظ الامن والاستقرار؛ مضيفا ان الاعداء يسعون من خلال الترويج للمخاوف والهواجس الوهمية الى استقطاب رؤوس الاموال وتهريبها الى خارج البلاد، وبالتالي ارباك سير الجمهورية الاسلامية نحو اهدافها السامية.

وتابع: "ان هذه المؤامرة، باءت بالفشل ايضا عبر تظافر الجهود بين الحكومة والشعب الايرانيَين".

/انتهى/