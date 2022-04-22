وزارة الدفاع الإيرانية تهنئ بمناسبة الذكرى لـ43 لتأسيس حرس الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وزارة الدفاع الايرانية خلال بيان ان قوات الحرس الثورة الاسلامية بالاعتماد على قوتهم الدفاعية لعبت دورًا مهمًا في طرد العدو من أرض هذه الحدود والمنطقة، وفي العقود الأخيرة، هذه القوات الثورية، بالإضافة إلى الوفاء بوعدها لخدمة الشعب الايراني ضحت بنفسها في المعركة ضد أعداء الإسلام والثورة والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية خلال إرسال رسالة الحرية من قلب الثورة الإسلامية إلى الآخرين والمحبين للحرية.

ويصادف اليوم الجمعة الذكرى السنوية الـ43 لتأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 والذي يشكل سدا وحصنا منيعا في مواجهة اعداء البلاد والثورة الاسلامية وقد ضحى أعضاؤها بحياتهم مرارًا وتكرارًا للحفاظ على الثورة وسمعة الأمة.

ونعتز بذكرى شهداء الحرس الثورة الإسلامية ولا سيما جندي الإسلام البطل اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني وجميع شهداء حرس الثورة الاسلامية ونهنئ الشعب الايراني واسر شهداء حرس الثورة الاسلامية بهذه المناسبة.

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