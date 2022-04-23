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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١:٣٨ م

العراق ... الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية واسعة من 3 محاور في ديالى

العراق ... الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية واسعة من 3 محاور في ديالى

أطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والجيش، السبت، عملية أمنية واسعة من ثلاثة محاور لملاحقة فلول “داعش” الاجرامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان انه ”في تمام الساعة 7:00 من صباح اليوم انطلقت عمليات أمنية واسعة لتفتيش المنطقة المحصورة الواقعة بين طريق بغداد – كركوك وطريق عين ليلة – ناحية قره تبة شمال ناحية العظيم بثلاثة محاور أساسية وبمشاركة قطعات الجيش”.

وأضاف الموسوي ان “المحاور التي تنفذها قوات الحشد الشعبي المحور الأول بقيادة اللواء 4 والمحور الثاني بقيادة اللواء 24 بالاشتراك مع لواء نداء ديالى والمحور الثالث بقيادة اللواء 23 بالاشتراك مع قوات خاصة التابعة لقيادة عمليات ديالى بالحشد “.

وتابع الموسوي ان “العملية مستمرة وبإسناد مديريتي المدفعية والصواريخ ومكافحة المتفجرات والرصد والاستطلاع الجوي للحشد الشعبي وصنوف وخدمات القيادة وبغطاء جوي لطيران الجيش”، لافتا الى ان “العملية تهدف الى ملاحقة العدو في المناطق الجبلية و الوعرة ومنعه من استهداف المواطنين”.

/انتهى/

رمز الخبر 1923270
https://ar.mehrnews.com/news/1923270/

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