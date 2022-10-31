بحرية حرس الثورة الاسلامية توقف ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس عدلية محافظة هرمزكان مجتبى قهرماني: تماشيا مع تنفيذ حكم المحكمة، استولى رجال المنطقة البحرية الأولى التابعة لحرس الثورة الإسلامية على ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي.

وأوضح قهرماني أن قيمة الوقود التي تم توقيفها 220 مليار تومان، مضيفا: تم ضبط الناقلة المذكورة بعد شهر من العمل الفني والإعلامي التفصيلي.

وأشار إلى أن قبطان وطاقم ناقلة النفط الأجنبية موقوفون أيضا لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.

وصرح رئيس عدلية هرمزكان: بالنظر إلى أنه وفقًا للأنباء والمعلومات الواردة، تم الكشف عن أنشطة بعض الشركات غير القانونية في مجال الوقود، من أجل حماية الحقوق القانونية للحكومة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. كما ستتم محاكمة السفن التي غذت هذه الناقلة المخالفة.

وقال: تماشياً مع تطبيق المادتين 20 و 22 من قانون مكافحة تهريب السلع والعملات، بالإضافة إلى الحكم بالسجن، سيتم تغريم المهربين بما يصل إلى 10 أضعاف قيمة الوقود المكشوف والسفينة المعنية في التهريب لصالح الحكومة.

وأكد قهرماني: أن الإجراءات الإجرامية لمهربي الوقود الذين يحاولون بالتنسيق مع الأجانب نهب الأموال الوطنية لن تبقى مخفية عن المظلة الإعلامية للنظام القضائي والقوات الامنية، وعقوبة مرتكبي هذه الجرائم ستكون حاسمة وبلا تسامح.

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