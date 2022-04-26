نادي سباهان يواجه الدحيل في مباراة مصيرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الثلاثاء باختاكور الأوزبكي مع التعاون السعودي على نفس الملعب.

ويتصدر نادي الدحيل القطري ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسباهان، و3 لباختاكور، حيث ضمن الدحيل الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.

وأكد هيرنان كريسبو مدرب الدحيل أن فريقه يريد تأكيد جدارته بالتأهل، وقال: هذه المباراة الأخيرة لنا في هذه المجموعة الصعبة، وأنا سعيد جداً لأننا نجحنا في حسم التأهل للدور القادم منذ الجولة الماضية، ولكننا سوف نعمل جيداً على إظهار شخصيتنا وأحقيتنا في التأهل، حيث أن المباراة الأخيرة لن تكون سهلة بالنسبة لنا أمام سباهان.

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