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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٨:٤٩ م

ايران تدعو الى بدء الحوار السياسي اليمني – اليمني

ايران تدعو الى بدء الحوار السياسي اليمني – اليمني

اعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" بدخول قرار وقف النار حيز التنفيذ في اليمن؛ مؤكدا على بذل الجهود والتعاون من اجل رفع كامل الحصار وانهاء الحرب تماما، وضرورة بدء الحوار السياسي اليمني – اليمني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "خاجي" ادلى بهذا التصريح خلال اللقاء الذي جمعه اليوم السبت، بمساعد وزير الخارجية النرويجي "هنريك طوني" الذي يزور البلاد حاليا.

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، اخر التطورات على الصعيدين المحلي والخارجي في اليمن والرؤى المشتركة بين ايران والنرويج في سياق الحل السلمي للازمة في هذا البلاد.

الى ذلك، نوّه مساعد وزير خارجية النرويج بجهود بلاده لدعم العملية السياسية وحل الامة اليمنية؛ مبينا انها تصب في تعزيز جهود مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص بشؤون اليمن.

/انتهى/

رمز الخبر 1923431
https://ar.mehrnews.com/news/1923431/

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