وزير النفط الايراني: إيران تبرم عقودا للنفط والزراعة مع فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزير أوجي التقى خلال زيارته كاراكاس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومسوؤلي قطاع النفط في البلاد في الزيارة التي لم يعلن عنها بالبداية.

وكتب الرئيس مادورو عقب الاجتماع في تغريدة، " لقد استقبلت وزير نفط الجمهورية الاسلامية الايرانية وكان اجتماعا بناء باتجاه ترسيخ العلاقات الاخوية والتعاون بمجال الطاقة. وقد أعربت مرة أخرى عن تقديري ومحبتي للشعب الايراني".

نيكاراغوا كانت المحطة الثانية للوزير أوجي في جولته اللاتينية، حيث التقى خلالها " دانييل اورتيغا" رئيس الجمهورية بجانب رئيس البرلمان وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بمشاركة 6 وزراء من الحكومة النيكاراغوية.

ولفت التقرير الى أن وبحسب المعلومات المتحصل علیها، فان جولة الوزير شملت ابرام 4 مذكرات تعاون وعقدين بمجال النفط اضافة الى مذكرتين بمجال الزراعة بين ايران ونيكاراغوا وفنزويلا.

وشملت الجولة ابرام وزارة النفط الايرانية عقودا ومذكرات تعاون في المجالات التالية خلال زيارة البلدين فنزويلا ونياكاراغوا:

1- التطوير والانتاج في حقول النفط والغاز.

2- ترقية وتحديث المصافي والانتفاع من طاقات التكرير.

3- تدريب القوى البشرية والخبراء في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

4- تصدير الخدمات الفنية الهندسية ونقل التكنولوجيا.

5- تطوير الاسواق التصديرية للنفط الخام ومكثفات الغاز والمشتقات النفطية.

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