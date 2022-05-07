إيران تعلن استعدادها لاستضافة بطولة العالم العسكرية للتايكوندو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس إدارة الرياضة واللياقة البدنية للقوات المسلحة جمشيد فولادي أثناء تقديمه تقريرًا عن إقامة بطولة المصارعة العسكرية الخامسة والثلاثين في العام الماضي باستضافة ايران، ان ايران تعلن استعدادها لاقامة منافسات التايكواندو في ديسمبر من هذا العام.

كما أشار فولادي إلى الخطط الموضوعة للصعود المشترك لفرق من الدول الأعضاء في بطولة العالم العسكرية "السيزم" إلى قمة دماوند في سبتمبر من هذا العام بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس تحت شعار "الصعود من أجل السلام" مضيفا: لطالما كان إنشاء البرامج والأنشطة الرياضية في مجال بطولة السيزم موضع دراسة ودعم من قبل قادة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية، وفي هذا الصدد، تم اتخاذ تدابير مهمة.

/انتهى/