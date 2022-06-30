المنتخب الايراني للتايكواندو يحصد 8 ميداليات ملوّنة

وافادت وكالة مهر للانباء أن ان منافسات اليوم الثاني والاخير لهذه البطولة اليوم، سجلت فوز منازل الوزن 74 كغ الايراني "امير محمد بخشي" بالميدالية الذهبية، وفضية واحدة لمواطنه "علي احمدي" –وزن الـ 87 كغ، مضافا الى ميدالية برونزية خلال منافسات الوزن 74 كغ التي احرزها الايراني "مير هاشم حسيني".

وبهذه النتيجة، فقد بلغ حصاد المنتخب الايراني المشارك في بطولة التايكواندو المفتوحة باستضافة كوريا الجنوبية، ذهبية واحدة وفضيتين و6 ميداليات برونزية.

يذكر، ان بطولة كوريا الجنوبية المفتوحة للتايكواندو بدات امس بمشاركة 393 لاعبا من 36 دولة، واختتمت اليوم الخميس بمدينة تشانجيون الكورية.

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