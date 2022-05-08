محاربة مغتصبي القدس حق طبيعي ومشروع للشعب الفلسطيني/ انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: محاربة مغتصبي القدس حق طبيعي ومشروع للشعب الفلسطيني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان الاحتلال والمحتلون الى الزوال والقتال ضد محتلي القدس وفلسطين حق طبيعي ومشروع وقانوني للشعب الفلسطيني.

خلال اتصال هاتفي؛ أمير عبداللهيان يجري محادثات مع غوتيريش حول محادثات فيينا والوضع في المنطقة

ناقش وزير الخارجية الايراني والأمين العام للأمم المتحدة خلال اتصال هاتفي بعض التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا والمفاوضات لرفع العقوبات.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الجمهورية الاسلامية الإيرانية تعبر عن تعاطفها لكوبا حكومة وشعبا

عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الكوبي رداً على الانفجار الذي وقع في فندق بهافانا.

في طهران؛ الهلال الاحمر الايراني والصليب الاحمر الالماني يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون

وقعت جمعية الهلال الاحمر الايراني، مع هيئة الصليب الاحمر الالماني اتفاقا يفضي الى تعزيز التعاون بين الجانبين.

مساعد وزير الخارجية الايراني: نائب رئيس الوزراء الروسي يزور ايران عما قريب لبحث تعزيز التعاون المشترك

أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري عن الزيارة الوشيكة لنائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة إلى طهران واللقاء مع النائب الأول للرئيس الايراني.

الصحة الإيرانية: انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد لأقل من عشر أشخاص خلال اليوم المنصرم

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم السبت عن تسجيل 8 وفيات و 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 2 الفا و258 شخصا لغاية الآن.

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