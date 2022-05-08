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٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٤٦ م

قائد القوة البحرية:

أساس حركة القوة البحرية للجيش الإيراني هو توجيهات سماحة قائد الثورة

أساس حركة القوة البحرية للجيش الإيراني هو توجيهات سماحة قائد الثورة

أكد قائد القوة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية، الادميرال شهرام ايراني، خلال مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين القوة البحرية للجيش ومنظمة الجهاد الجامعي، بأن هذه القوة تخطط للتواجد الدائم في المياه الحرة على بعد اكثر من 2000 كم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الادميرال ايراني في تصريحه اليوم الاحد خلال مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين القوة البحرية للجيش ومنظمة الجهاد الجامعي: ان اساس حركة القوة البحرية للجيش هو توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي له رؤية خاصة لتنمية سواحل مكران (جنوب شرق ايران) لذا فان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بحاجة الى التربية والتعليم والاهتمام بالتنمية.

وأضاف: ان رؤية القوة البحرية للجيش الايراني هي للبحار الحرة ونريد التواجد بصورة دائمة على بعد اكثر من 2 الف كم وبناء عليه يتوجب علينا الاهتمام بتنمية سواحل مكران.

وأكد أن القوة البحرية للجيش هي الساعد الدفاعي للقوات المسلحة الايرانية المتواجدة على بعد اكثر من 2 الف كم في المياه الحرة وتدافع عن مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1923593
https://ar.mehrnews.com/news/1923593/

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