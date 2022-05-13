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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٤٣ ص

حداداً على الشهيدة أبو عاقلة؛

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب شامل في القدس اليوم الجمعة

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب شامل في القدس اليوم الجمعة

دعت القوى الوطنية والإسلامية، مساء أمس الخميس، للإضراب الشامل في مدينة القدس اليوم الجمعة، مهيبةً بالمجتمع المقدسي بأكمله للمشاركة في جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجهت الحراكات الشبابية والفعاليات الوطنية في مدينة القدس، دعوات لإقامة صلاة الجمعة والجنازة يوم الجمعة في ساحة مستشفى الفرنساوي- الشيخ جراح، الذي يتواجد به جثمان الصحافية الشهيدة "شيرين أبو عاقلة".

ووصل جثمان الشهيدة ابو عاقلة، في موكب رسمي إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، لتبدأ مراسم التشييع هناك، لتنتقل بعدها إلى مدينة القدس المحتلة، حيث وصل الجثمان إلى المشفى "الفرنسي" في المدينة، والذي شهدت ساحته اعتداءً من قبل شرطة الاحتلال على متواجدين، ومنعتهم من رفع العلم الفلسطيني.

وكانت اغتالت قوات الاحتلال، الأربعاء، الصحفية ومراسلة قناة الجزيرة في الضفة شيرين أبو عاقلة خلال اقتحامها لمخيم جنين.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، إذ التحقت بالقناة عام 1997، أي بعد عام من انطلاقها.

/انتهى/

رمز الخبر 1923700
https://ar.mehrnews.com/news/1923700/

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