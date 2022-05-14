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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٥ ص

مجلس الأمن يدين اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة ويدعو لتحقيق نزيه

مجلس الأمن يدين اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة ويدعو لتحقيق نزيه

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بيانا صحفيا كانت الولايات المتحدة قد وزعته على الدول الأعضاء، أعرب فيه "عن استنكاره الشديد لمقتل الصحفية الفلسطينية الزميلة شيرين أبو عاقلة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا البيان، إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه في مقتل أبو عاقلة، كما شدد على الحاجة إلى ضمان المساءلة، ووجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين.

كما أكد مجلس الأمن في بيانه على أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وكانت اغتالت قوات الاحتلال، الأربعاء، الصحفية ومراسلة قناة الجزيرة في الضفة شيرين أبو عاقلة خلال اقتحامها لمخيم جنين.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، إذ التحقت بالقناة عام 1997، أي بعد عام من انطلاقها.

/انتهى/

رمز الخبر 1923726
https://ar.mehrnews.com/news/1923726/

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