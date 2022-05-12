التدخل الأجنبي بكافة أشكاله سيضر بالأمن الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الجمهورية، عصر اليوم الخميس في قصر سعد اباد بطهران، مع امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني".

واشار رئيس الجمهورية الى مباحثاته، خلال القمة الثنائية التي عقدها اليوم مع "الشيخ تميم"؛ مصرحا : لقد تم التاكيد في هذه المباحثات على توسيع العلاقات بين ايران وقطر وبما يشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وقطاع الطاقة؛ وضرورة رصد استثمارات مشتركة في هذا السياق.



واردف قائلا: زيارة أمير قطر سوف تكون نقطة تحول في مستوى العلاقات بين بلدينا.

واضاف رئيسي: خلال زيارتي لدولة قطر الصديقة والشقيقة في مارس/آذار الماضي، جرت مفاوضات واتخذت إجراءات أولية لتطوير العلاقات، كما أكد أمير قطر على تطوير العلاقات.

وقال الرئيس الايراني : ان أي تدخل أجنبي في غرب آسيا سيضر بالأمن الاقليمي، واتفقنا على ضرورة حل القضايا الاقليمية بمنأى عن تدخل الدول الأجنبية والغربية، وقد أكد البلدان على حل القضايا الإقليمية ومشاكل اليمن.

واردف قائلا: اكدنا على ضرورة وضع حد للحصار الخانق على الشعب اليمني.

وتابع قائلا: : أكدنا على موضوع حل مشاكل أفغانستان لتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد.

وقدم الرئيس الايراني تعازيه لامير قطر باستشهاد مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة على قوات الاحتلال، وقال: أتقدم بالتعازي لحكومة قطر وأسرة الصحفية شيرين أبوعاقلة التي قتلت على يد الكيان الصهيوني، وأنا على يقين من أن جرائم الكيان الصهيوني لن تضمن أمنه.

واضاف رئيسي: اكدنا أيضا على ضرورة تحرير القدس وفلسطين بشكل عام ويجب وضع حد لاعتداءات الكيان الصهيوني.

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