مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي يصل الى ناختشفان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس مجموعة الصداقة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان علي نيكزاد الى ناختشيفان عبر حدود جلفا البرية قبل ساعات.

وخلال هذه الزيارة سيشارك نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الاجتماع العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي .

وسيقام الاجتماع العام الثالث للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي في مقر المجلس الوطني بباكو في 17 مايو.

وسيحضر الاجتماع رؤساء برلمانات تركيا وباكستان وإيران وكازاخستان واوزبكستان وطاجكستان وقيرغيزستان والوفود المرافقة لهم.

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