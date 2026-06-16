السفير الايراني في بغداد يلتقي رئيس الوزراء العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الذي نقل إلى رئيس الوزراء تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتأكيد رغبة بلاده في تنمية العلاقات ودعم التنسيق المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان ان "اللقاء شهد استعراض مجمل آفاق التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات، بما ينعكس إيجاباً على المصالح الثنائية".

وتابع البيان "كما جرى بحث آخر التطورات في المنطقة، حيث عبر رئيس الوزراء عن ترحيب العراق باتفاق وقف إطلاق النار، ودعم الجهود المبذولة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، ومنع استمرار الصراع وتهديد السلم الإقليمي والدولي".