اللواء سلامي: لسنا غافلين عن أي خطأ في حسابات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء سلامي وفي كلمة القاا اليوم الخميس في مدينة اصفهان وسط ايران شدد على رفع مستوى الجهوزية وتحديث القدرات القتالية والدفاعية وقال: "اليوم و رغم أن احتمالية شن حرب سيما بريا قد سلبت من العدو، الا اننا لسنا غافلين عن أي خطأ في حسابات العدو".

واستطرد قائلا : ان " توفير أمن اجواء البلاد في ظروف تشتعل النيران في الأراضي القريبة والبعيدة من حولنا ، يوضح قيمة هذا الجهاد أكثر من ذي قبل".

وقال: "اليوم لن تستطيع اي قوة غزو وطننا و الاعتداء عليه فحسب بل ان الفكرة بمثل هذا العمل ايضا لن تدوم في ذهنه.

وأكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية على توطين وإنتاج القوة القتالية والدفاعية وتحديثها في الحرس الثوري وقال :"كل هذه القوة تعود الى الشعب وتكون بخدمته وبخدمة تحقيق اهداف الثورة الإسلامية".

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