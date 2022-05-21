إيران ترد على أدنى تهديد ضدها بأعلى مستوى من القدرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الاركان والمساعد التنسيقي لقيادة الجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري ان الإيمان والعقيدة والوحدة والتلاحم وتجنب الانقسام سر نجاة الشعب الايراني من مؤامرات الأعداء حتى يومنا هذا، اجتاز الشعب الإيراني بفخر مؤامرة العدو ووقف في ذروة قوته.

وتطرق ايضا الى أهم انجازات الثورة الاسلامية وهي الحفاظ على وحدة الأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأثيرها على الساحة الدولية والأمن القومي وتعزيز القوة الرادعة والاستعداد الكامل للقوات المسلحة في مواجهة الاعداء .

وفي إشارة إلى تواجد القوات البحرية التابعة للجيش في المياه الدولية، قال الأدميرال سياري: "منذ عام 2008 تمت مرافقة وحماية قرابة خمسة آلاف سفينة تجارية وناقلة نفط في المنطقة بحضور القوات البحرية التابعة للجيش". وقد تصدت البحرية للقراصنة حتى تتمكن السفن من المرور عبر المنطقة بأمان.

وتابع القول ان الثورة الإسلامية بفضل الدماء الطاهرة لآلاف الشهداء والمحاربين القدامى وصلت إلى هذا المستوى من الهيبة والنضج، وبالتأكيد نحن اليوم نرد على أدنى تهديد لإيران بأعلى مستوى من القدرة.

وأضاف الادميرال سياري أحبطت القوات البحرية عدة تحركات للقراصنة وهذا الامر يظهر القدرات العالية للقوات المسلحة التي تم إنشاؤها بفضل الجمهورية الإسلامية الايرانية. مضيفا حيثما تكون مصالح النظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في خطر، فنحن نقف بحزم وندافع عن مصالحنا.

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