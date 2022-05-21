الأرض العراقية فقدت خصوبتها بسبب القصف الأمريكي بأسلحة محرمة دولياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المصدر ان مناطق مختلفة من مدن الانبار تعرضت ابان حرب الخليج(الفارسي) الى قصف جوي من قبل الطائرات الامريكية استخدمت فيها الاسلحة المحرمة دوليا ما ادى الى فقدان الارض لخصوبتها وعملت على تجربة هذه الاسلحة خاصة في المناطق الغربية وحدثت عمليات تلوث بيئي ادى الى تسجيل مئات الاصابات بالأمراض السرطانية.

واضاف المصدر ان المنظمات المختصة في مجال البيئة التي زارت البلد ابان سيطرة قوات الاحتلال الامريكي للعراق اكدت تسجيل حالات تلوث اشعاعي الا ان تأثيرات وضغط امريكي على تلك المنظمات حالت دون فتح هذه الملفات المرفقة بالأدلة الدامغة تثبت استخدام القوات الامريكي للسلاح المحرم ابان قصفها واحتلالها لمحافظات مختلفة من العراق.

ونوه إلى أن القوات الامريكية استخدمت حرب المناخ ضد العراق مما ينذر بعواقب وخيمة على تربة المناطق الغربية وتأثرها بمفعول هذه الاسلحة على المدى البعيد ، مؤكدا ان مدن الانبار سجلت عمليات تلوث اشعاعي بشهادة مختصين في هذا المجال الا ان ضغط القوات الامريكي وبدعم من جهات سياسية متنفذة اخفت هذه المعلومات لدواعي معروفة لدى الجميع.

يشار إلى أن مدن الأنبار سجلت خلال الأعوام السابقة المئات من حالات الإصابة بالأمراض السرطانية نتيجة إستخدام أمريكا للأسلحة المحرمة دوليا./انتهى/

المصدر: المعلومة