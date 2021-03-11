مساع امريكية لإنشاء مطار لقاذفات بي 52 غرب الانبار

وقال المصدر في تصريح لوكالة "المعلومة " ان القوات الامريكية تسعى لانشاء مطار لقاذفات بي 52 العملاقة داخل مبنى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غرب الانبار، رغم تصريحات المسؤولين في الادارة الامريكية نيتهم الانسحاب التدريجي من العراق .

وأضاف، أن القوات الامريكية خصصت مساحة كافية لإنشاء مطار لقاذفات بي 52 وان عمليات حد وتسوية الارض المخصصة مستمرة وفق توقعات تشير الى ان الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من من انشاء المطار.

يشار الى ان القوات الامريكية قامت في وقت سابق بعمليات توسيع لمساحة قاعدة عين الاسد الجوية وضم اراضي جديدة لها.

وبي-52 ستراتوفورتريس هي قاذفة قنابل إستراتيجية بعيدة المدى ذات ثماني محركات. تستخدم هذه القاذفة في سلاح الجو الأمريكي منذ العام 1954.

/انتهى/