أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره القطري اخر التطورات الاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان، تم التوصل إلى أحدث الاتفاقات بين الزعيمين خلال الزيارة الأخيرة.

وناقش وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وقطر في هذا الاتصال الهاتفي آخر القضايا المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم في قطر وتطوير العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة وتوسيعها بشكل شامل وكذلك مفاوضات رفع العقوبات.

وأكد أمير عبداللهيان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة استمرار التشاور لمتابعة القضايا المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

/انتهى/