وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني في مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الذي يرافق رئيس الجمهورية في زيارة سلطنة عمان اليوم الاثنين وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي".

وكان رئيس الجمهورية آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" الذي وصل صباح اليوم إلى عمان في زيارة رسمية ، قد استقبل رسمياً في قصر العلم من قبل"هيثم بن طارق السعيد" سلطان عمان.

وتم في مراسم الاستقبال الرسمي عزف النشيد الوطني للبلدين واستعرض رئيسا البلدين حرس الشرف في الحفل وقدموا المسؤولين المرافقين إلى بعضهم البعض.

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