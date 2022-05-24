تشييع حاشد لجثمان الشهيد "صياد خدايي" في طهران +صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان قائد حرس الثورة الإسلامية في ايران اللواء حسين سلامي قد اكد أنّ الحرسَ سيثأر لدم الشهيد حسن صياد خدايي بشكلٍ يجعل العدو يندم على فعلته.

وقال اللواء سلامي إنّ الجميع يعلم أنّ ردَّ طهران سيكون قاسياً على اغتيال العقيد صياد خدايي، مشيراً الى أنّ أيَّ عمل شرير يرتكبه العدو لن يمرَّ دونَ رد.

وأضاف أنّ الحرب تغيرت طبيعتها، مشدداً على ضرورة التمسك بالشعب وبناء الوطن لضمان هزيمةِ الأعداء.

ان اهم الشخصيات التي ستحضر موكب تشييع جثمان الشهيد خدايي نائب قائد حرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي في مراسم التشييع.

ان ايران دوماً كانت ضحية الارهاب منذ انطلاق الثورة الاسلامية، حيث تجاوز عدد ضحايا الاغتيال حوالي 17 الف شخص، ولم تكن جريمة اغتيال خدايي اولى جرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي، مشيراً الى ان الشعب الايراني يطالب الحكومة بالرد الحاسم على مثل هذه جرائم.

هذا واكدَ حرس الثورة أنّ عملاءَ الاستكبار العالمي والمعادينَ للثورة الإسلامية هم من يفقون وراءَ عملية الاغتيال، متوعداً بإلقاءِ القبض على الفاعلين.

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