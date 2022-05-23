إقامة مراسم تأبين الشهيد صياد خدايي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء،، أنه أقيمت مراسم التأبين لجثمان الشهيد صياد خدايي مساء اليوم الاثنين، في معراج الشهداء بطهران ، بحضور عدد كبير من جميع أطياف الشعب الايراني.

واقام الحاضرين مراسم وداع جثمان الشهيد صياد خدائي، مرددين هتافات الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، معبرين عن استيائهم من مرتكبي هذه الجريمة.

وكانت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية، أعلنت في بيانها يوم أمس الأحد عن استشهاد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام العقيد حسن صياد خدايي في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي".

وأوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري، في البيان أن هذا العمل الإرهابي الإجرامي على يد العناصر المرتزقة للاستكبار العالمي أدى إلى استشهاد أحد المدافعين عن مراقد أهل البيت عليهم السلام في سوريا، مضيفا: مساء اليوم الأحد وفي إحدى الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدين إسلام" شرقي طهران تعرّض العقيد صياد خدايي لجريمة إرهابية.

وتقام مراسم تشييع جنازة العقيد صياد خدايي غدًا الثلاثاء عند الساعة 8:00 صباحًا من ساحة الإمام الحسين (ع) في طهران.

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