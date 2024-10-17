قائد البحرية الإيرانية: ردنا على اي اعتداء صهيوني سيكون قاسيا وصادما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد قائد بحرية الجيش الإيراني شهرام إيراني للميادين أن رد إيران "على أي ضربة من جانب الأعداء سيكون قاسياً بدرجة سيشكّل صدمة عميقة لهم".

وقال إيراني رداً على التهديدات الإسرائيلية لإيران، إنها "نابعة من ضعفهم، وهم يحاولون من خلالها إظهار أنفسهم أمامنا".

وشدد على أن إيران "لن تتعامل مع تحركات الأعداء من منطلق العواطف، كما أكد قائد الثورة، وردّها سيكون مدروساً وفي زمنه".

وأضاف: "طوال العقود الماضية، واجهنا جميع تهديداتهم ومؤامراتهم وعقوباتهم، وسنواصل التصدّي لها".