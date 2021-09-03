وزير الخارجية الصيني يؤكد على دور ايران البناء في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنأ عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع حسين أمير عبد اللهيان بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية.

ونقل وانغ يي تحيات رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية، واكد على دور ايران البناء والأساسي في تطورات المنطقة.

وشدد وانغ يي ، في معرض تأكيده على أن توجه الصين على التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية ، على الجهود الجادة التي يبذلها الرئيس الصيني لتطوير العلاقات الثنائية ، مضيفا: نعتقد أنه لا يوجد تغيير أو عقبة على الصعيد الدولي يمكن أن تؤدي إلى الاخلال في العلاقات المتينة بين البلدين.

وجدد وزير الخارجية الصيني استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاقيات المبرمئ بين البلدين، بما في ذلك وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي تبلغ مدتها 25 عاما ، وكذلك متابعة الاتفاقیات التي تم التوصل إليها في المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الايراني والصيني.

كما شدد وانغ يي على أن المجتمع الدولي ليس لديه خيار سوى محاربة الأحادية والغطرسة على الصعيد الدولي.

كما اعلن وزير الخارجية الصيني أنه سيتم إرسال كميات كبيرة من لقاحح سينوفارم إلى ايرانم في الأيام القادمة.

من جانبه اكد امير عبداللهيان في هذه المحادثة الهاتفية ، على العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين والصداقة الطويلة الأمد لشعبي البلدين، وشكر الصين على دعمها لايران للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

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