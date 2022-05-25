صفري: الجمهورية الاسلامية الايرانية تبحث مع ايطاليا سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية إيتوري فرانشيسكو بمساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية الايرانية مهدي صفري بوزارة خارجيتنا، خلال زيارته لطهران.

وفي هذا الاجتماع، أكد صفري في إشارة إلى قدرات التعاون بين البلدين، بما في ذلك في المجال الاقتصادي على ضرورة الاستفادة منها إلى أقصى حد.

وأضاف صفري أن "الشركات الإيطالية كان لها في السابق مكانة جيدة في إيران، وهذه فرصة يجب أن تنتهزها إيطاليا".

ومن جانبه أعرب الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، خلال الاجتماع عن ارتياحه لزيارة طهران، معربا عن أمله في نجاح محادثات فيينا، مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية مع ايران.

واضاف إيتوري: كان للشركات الإيطالية حضور نشط في الاسواق الإيرانية في الماضي، ويمكن تعزيزها في الوقت الحالي. وتم خلال هذا الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

/انتهى/