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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١١:١٨ ص

نائب عن تحالف الفتح؛

صريحات امريكا بشأن التطبيع دليل على محاولة جر العراق للاتفاقية الابراهيمية

صريحات امريكا بشأن التطبيع دليل على محاولة جر العراق للاتفاقية الابراهيمية

استغرب تحالف الفتح، السبت، من التصريحات الاميركية الرافضة لتحرك البرلمان لمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني، مبينا ان التصريحات دليل على نية مبيتة لجر العراق نحو التطبيع والانضمام الى ما يسمى بالاتفاقية الابراهيمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب عن التحالف محمد البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “التصريحات الاميركية والتي رفضت اقرار مجلس النواب لاهم قانون يمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض وتدخل سافر بالشأن الداخلي العراقي”.

واضاف ان “امريكا وخلال تلك التصريحات تشير الى حجم التدخل والضغط على العراق من اجل الانضمام الى نادي المطبعين مع الكيان الغاصب “.

واشار البلداوي الى ان “القانون يدل على حجم الرفض الشعبي لوجود اية علاقة مع الكيان الصهيوني او اية مؤسسة مرتبطة بالاحتلال وسيتم العمل به وفقا للقانون النافذ”.

/انتهى/

رمز الخبر 1924099
https://ar.mehrnews.com/news/1924099/

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