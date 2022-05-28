اللواء موسوي: تطوير قدرات الطائرات الإيرانية المسيرة أمر لا يمكن إيقافه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، قال خلال زيارة القاعدة 313 للطائرات المسيرة: "لقد أتيحت لنا اليوم الفرصة لعرض جزء من قدرة الطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع: " وقد تم توفير كل هذه الإمكانات تماشياً مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وسياسات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة حتى نتمكن من القيام بواجبنا الأساسي في الدفاع عن إستقلال ونظام الجمهورية الإسلامية وحدودها وتوفير أمن الشعب الإيراني العظيم بوجه أي تهديد محتمل".

وأضاف: "تعمل القوات المسلحة الإيرانية على تعزيز قدرتها القتالية بقدر الحاجة، وتحقيق هذا الهدف، في جميع المجالات، وخاصة في مجال قدرات الطائرات المسيرة، هو بالإعتماد على القدرات الوطنية والشباب حتى لاحظتم اليوم هنا جزءاً منها مجهز بمجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الإيرانية".

وأشار إلى أن أكبر إنجازات إيران هي "أننا لا نعتمد على أي أحد، ونوفر كل ما نحتاجه للدفاع عن البلاد وتنفيذ المهام، وعلى الإطلاق، لا يمكن إيقاف تحسين القدرات القتالية، بما في ذلك تعزيز قدرة الطائرات المسيرة"./انتهى/