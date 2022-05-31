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٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١:٣٥ م

إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي بالحديدة

إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي بالحديدة

تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي - الإماراتي بمحافظة الحديدة، في خرج جديد للهدنة الإنسانية والعسكرية بالمحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر عسكري يمني أن المجاهدين أفشلوا محاولة تسلل لمنافقي العدوان شمال قريتي ماشعة والبيغل شمالي حيس حيث تم التصدي لهم ومنعهم من التقدم وإجبارهم على التراجع والفرار.

وكانت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة أعلنت في وقت سابق، رصد 41 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة أمس الاثنين.

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتاليه في الجبلية، وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة وغارتان لطيران تجسسي على حيس، و6 خروق بقصف مدفعي و29 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

/انتهى/

رمز الخبر 1924181
https://ar.mehrnews.com/news/1924181/

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