رئيسي يؤكد على مسار تطوير العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، في رسالة إلى الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، بمناسبة العيد الوطني لبلادهم وقال: "نحتفل بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رغم العقوبات القاسية ضد الشعب الإيراني والقيود التي كانت مفروضة على البلدين بسبب تفشي فيروس كورونا لكن هذه العلاقات الودية في هذه الفترة ايضا كانت مستمرة.

وأكد الرئيس الايراني نتطلع أن تستمر بجهود المسؤولين في البلدين مسار التنمية وتعميق العلاقات والتعاون لمصلحة الشعبين وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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