رئيسي لرئيسة البرلمان الإندونيسي: تطوير العلاقات الإيرانية الإندونيسية يهدف إلى تأمين مصالح البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي ، وفي إطار رحلته الرسمية التي تستغرق يومين إلى إندونيسيا ، التقى مساء اليوم الثلاثاء مع رئيسة مجلس النواب في هذا البلد، السيدة بوان مهراني.

وفي إشارة إلى القدرات الموجودة في البلدين ، أكد الرئيس الايراني على الحاجة إلى تحسين العلاقات بين طهران وجاكرتا ، وذكر أنه على الرغم من التهديدات والعقوبات القاسية، تمكنت الجمهورية الإسلامية من أحرزت تقدمًا كبيرًا واكتساب قدرات جيدة لتطوير العلاقات بين البلدين.

وتقديرا لمواقف إندونيسيا في دعم الشعب الفلسطيني وأفغانستان، اعتبر رئيسي تطوير العلاقات يتماشى مع مصالح البلدين وشعوب المنطقة والمسلمين.

وفي إشارة إلى المحادثات والوثائق الموقعة مع السلطات الإندونيسية ، حول تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقة والطب والعلوم والتكنولوجيا ، أكد رئيسي أنه لا توجد عقبات في طريق تطوير العلاقات بين البلدين.

ومن جهتها، أعربت رئيس مجلس النواب الإندونيسي عن ثقتها في توسيع العلاقات مع ايران، قائلاُ: أنا متأكد من أن العلاقات بين البلدين ستتطور ليس فقط في المجال السياسي ولكن في المجال الاقتصادي أيضا.

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