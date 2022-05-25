أمير عبد اللهيان يغادرطهران متوجها إلى سويسرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان غادر طهران صباح اليوم (الأربعاء) متوجها إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

ويُعدُّ المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» أحد أكبر الأحداث الاقتصادية العالمية التي تنعقد بصفة سنوية بهدف مناقشة الأوضاع التي شهدها العالم خلال عام مُنصرم، بالإضافة إلى كونه محاولة لوضع استراتيجية لما سيشهده العام خلال عام مقبل.

ويركز المنتدى على دراسة الأسباب والحلول للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم والمجتمع الدولي.

كما أن المنتدى في الأصل منظمة دولية غير ربحية مستقلة، تحاول تطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات وكل القادة المجتمعيين لتشكيل «الرؤية العالمية».

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