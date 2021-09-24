أمير عبد اللهيان يندد بالتدخل الأمريكي في نيكاراغوا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال لقاء امير عبداللهيان مع نظيره النيكاراغوي دنيس مونكادا على هامش اجتماع الدورة الـ 76 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الخميس حيث جرى البحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية واحدث التطورات الاقليمية والدولية.

واشار وزیر الخارجية الايراني الى تاريخ نضالات البلدين حيث حقق الشعبان انتضار ثورتهما على مسافة زمنية قصيرة من بعضهما بعضا ، معتبرا هذا الامر عنصرا للمزيد من التقارب بين الشعبين.

ودان امير عبداللهيان الحظر الاميركي ضد نيكاراغوا خاصة الحظر من قبل الكونغرس وكذلك التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية لنيكاراغوا، معلنا الاستعداد للمزيد من التعاون لمواجهة الحظر الاميركي الظالم.

وحول العلاقات الثنائية اشار وزير الخارجية الايراني الى المستوى الجيد والمتنامي للعلاقات السياسية واعرب عن امله بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية، مرحبا في هذا الاطار بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

كما اكد امير عبداللهيان ضرورة تنمية العلاقات التجارية بين البلدين ومن ضمن ذلك في مجال صادرات اليوريا والغاز والسلع البتروكيمياوية والادوية الى نيكاراغوا.

من جانبه نقل وزير خارجية نيكاراغوا تحيات رئيس بلاده للرئيس الايراني ووصف المحادثات الهاتفية التي جرت بينهما بانها كانت بناءة وايجابية للغاية، ووجه الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها لبلاده، معلنا استعداد نيكاراغوا لتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما دعا مونكادا للاسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

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