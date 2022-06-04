إيران ترحب بتمديد الهدنة في اليمن/ حل الأزمة اليمنية سياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده بموافقة الأطراف المعنية في اليمن على اقتراح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بتمديد الهدنة في البلاد لمدة شهرين آخرين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية تتطلع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه في ضوء هذه الجهود سنشهد رفع الحصار بشكل كامل وإقرار وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق حل سياسي.

وأكد خطيب زاده: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية، لطالما اعتبرت حل الأزمة اليمنية سياسياً واستخدمت كل طاقاتها لدفع السلام العادل الى الامام على أساس حقائق اليمن.

/انتهى/