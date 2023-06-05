متحدث الخارجية: ايران تعيد افتتاح سفارتها في الرياض غدا الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، اعلن في تصريح له اليوم الاثنين ان الجمهورية الاسلامية ستعيد افتتاح سفارتها في الرياض وقنصليتها في جدة، وممثليتها لدى منظمة التعاون الاسلامي غدا الثلاثاء والاربعاء بشكل رسمي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: بدأت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدة أنشطتها العملية لتسهيل شؤون حجاج بيت الله الحرم قبل مغادرتهم ، والآن سيتم افتتاح الموؤسسات المذكورة أعلاه بشكل رسمي، بحضور مسؤولي وزارة خارجية البلدين.

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