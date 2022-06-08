تفاصيل زيارة وزير الخارجية الايراني إلى الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى نيودلهي فجراليوم الأربعاء، للقاء وإجراء مشاورات استراتيجية مع كبار المسؤولين الهنود وقام باستقباله مسؤولي وزارة خارجية هذا البلد.‌

وخلال الزيارة التي تتم بدعوة رسمية من وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار، بالإضافة إلى محادثات رفيعة المستوى مع المسؤولين الهنود في نيودلهي، سيزور وزير خارجيتنا أيضًا مدينتي مومباي وحيدر أباد.

وخلال إقامته في الهند، سيجري أمير عبد اللهيان محادثات ولقاءات مع المسؤولين، فضلاً عن اجتماعات مع علماء دين ومسؤولين وشخصيات محلية ورجال الأعمال والإيرانيين المقيمين في الهند.

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