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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٧:٤٢ ص

لدى وصوله الى نيودلهي؛

تفاصيل زيارة وزير الخارجية الايراني إلى الهند

تفاصيل زيارة وزير الخارجية الايراني إلى الهند

وصل وزير الخارجية الايراني إلى نيودلهي فجر اليوم الأربعاء للاجتماع وإجراء مشاورات استراتيجية مع كبار المسؤولين الهنود، وقام باستقباله مسؤولي وزارة خارجية هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى نيودلهي فجراليوم الأربعاء، للقاء وإجراء مشاورات استراتيجية مع كبار المسؤولين الهنود وقام باستقباله مسؤولي وزارة خارجية هذا البلد.‌

وخلال الزيارة التي تتم بدعوة رسمية من وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار، بالإضافة إلى محادثات رفيعة المستوى مع المسؤولين الهنود في نيودلهي، سيزور وزير خارجيتنا أيضًا مدينتي مومباي وحيدر أباد.

وخلال إقامته في الهند، سيجري أمير عبد اللهيان محادثات ولقاءات مع المسؤولين، فضلاً عن اجتماعات مع علماء دين ومسؤولين وشخصيات محلية ورجال الأعمال والإيرانيين المقيمين في الهند.

/انتهى/

رمز الخبر 1924364
https://ar.mehrnews.com/news/1924364/

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