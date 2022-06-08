الجيش القوي يلعب دورًا مهمًا في إرساء الأمن والاستقرار في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر قائد الجيش في الجمهورية الاسلامية اللواء عبدالرحيم موسوي خلال اجتماع مع طلبة إدارة الدفاع بجامعة القيادة وأركان الجيش.

وأشار القائد العام للجيش إلى المكانة المهمة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية، وقال: "تواجد الجيش في البلاد، يخلق الأمن، ويتفق الجميع على ان وجود الجيش حتى في أوقات السلم يلعب دورًا مهمًا في ارساء الاستقرار والأمن في البلاد.

وبشأن وجهة نظر قائد الثورة الاسلامية للجيش، قال: إن دور الجيش وأعماله في انتصار الثورة والثماني سنوات من الدفاع المقدس والسنوات التالية مسجلة في صفحات تاريخ بلادنا.

وطرح الطلاب في هذا اللقاء تساؤلاتهم ووجهات نظرهم وحلولهم مع القائد العام للجيش.كما شرح اللواء موسوي أهداف واستراتيجيات الجيش في مختلف المجالات حول القضايا التي أثارها الطلاب وتبادل وجهات النظر معهم.

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