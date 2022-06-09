خطيب زاده: ردنا على قرار الوكالة الدولية سيكون حازما ومناسبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المنحدث باسم الخارجية الإيرانية كتب في تغريدة له على موقع تويتر تعليقا على المصادقة على مشروع القرار المعادي لايران والمقترح من قبل الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي وأميركا على مجلس حكام الوكالة الدولية : ان أميركا والدول الاوروبية الثلاث تسعى لجعل مآربها قصيرة الامد فوق مصداقية الوكالة الدولية، وذلك من خلال تبني قرار نابع من حسابات سيئة ومشاورات خاطئة ضد بلد له البرنامج النووي السلمي الاكثر شفافية في العالم.

واضاف: ان متبنيّ هذا القرار هم مسؤولون مباشرة عن تداعياته اللاحقة. رد ايران سيكون حازما ومناسبا.

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