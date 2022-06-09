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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١:٢٢ م

عبر تغريدة له؛

خطيب زاده: ردنا على قرار الوكالة الدولية سيكون حازما ومناسبا

خطيب زاده: ردنا على قرار الوكالة الدولية سيكون حازما ومناسبا

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زاده"، مٌعلّقاً على المصادقة على مشروع القرار المعادي لايران، ان رد بلاده على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون حازما ومناسبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المنحدث باسم الخارجية الإيرانية كتب في تغريدة له على موقع تويتر تعليقا على المصادقة على مشروع القرار المعادي لايران والمقترح من قبل الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي وأميركا على مجلس حكام الوكالة الدولية : ان أميركا والدول الاوروبية الثلاث تسعى لجعل مآربها قصيرة الامد فوق مصداقية الوكالة الدولية، وذلك من خلال تبني قرار نابع من حسابات سيئة ومشاورات خاطئة ضد بلد له البرنامج النووي السلمي الاكثر شفافية في العالم.

واضاف: ان متبنيّ هذا القرار هم مسؤولون مباشرة عن تداعياته اللاحقة. رد ايران سيكون حازما ومناسبا.

/انتهى/

رمز الخبر 1924395
https://ar.mehrnews.com/news/1924395/

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