آية الله خاتمي: الهدف من قرار مجلس المحافظين المناهض لإيران هو كسب الامتيازات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله سيد أحمد خاتمي إن الهدف من إصدار القرار في مجلس المحافظين ضد إيران هو اكتساب الامتيازات في المفاوضات.

وخاطب آية الله خاتمي الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى، ان هذه الثورة لم تدفع لأحد اتاوة وتصفع كل من يريد الاعتداء عليها .

وأشار آية الله خاتمي الى القرار الاخير الذي اصدره مجلس الحكام ضد الشعب الايراني معلنا أن التقرير الخاطيء وغير الصحيح الذي رفعه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية ضد ايران حفز كلا من اميركا والكيان الصهيوني وبعض الدول الاوروبية على اصدار هذا القرار.

وتابع قائلا: ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التقى رئيس الكيان الصهيوني قبل اصدار القرار وهذا يعني وجود تعاون وتنسيق كامل بين الجانبين.

وأكد خطيب الجمعة في طهران ان كل المعلومات التي يستند عليها الاوروبيين والاميركيين وغيرهم هي طبخة الكيان الصهيوني مشددا على ان الكثير من مفتشي الوكالة الدولية هم عيون الكيان الغاصب واميركا .

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