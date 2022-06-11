انعقاد الاجتماع المشترك للوفدين الايراني والفنزويلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجموعة من الوزراء عقدوا مع أعضاء الوفد السياسي والاقتصادي الذي يرافقهم الرئيس الفنزويلي، اجتماعا مشتركا برئاسة رئيسي البلدين لبحث سبل توسيع التعاون والتفاعل الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والعلوم والزراعة.

وفيما قبل التقى رئيسا البلدين في اجتماع خاص استمر قرابة 90 دقيقة، وشهدت زيارة الرئيس الفنزويلي اليوم السبت التوقيع على وثيقة تعاون بين البلدين لمدة 20 عام.

ووصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى طهران أمس الجمعة على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للقاء الرئيس الايراني حجة الإسلام ابراهيم رئيسي.

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