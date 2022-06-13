  1. إيران
  2. العلوم
١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:٣٣ م

خلال زيارته واحة برديس للتكنولوجيا؛

رئيس فنزويلا یرحب بالدعم الإيراني لإنشاء وتطوير واحات التكنولوجيا في بلاده

رئيس فنزويلا یرحب بالدعم الإيراني لإنشاء وتطوير واحات التكنولوجيا في بلاده

رحب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال زيارته اليوم الاثنين، لمبنى واحة برديس للكنولوجيا في طهران بالدعم الايراني لإنشاء وتطوير واحات التكنولوجيا في بلاده.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، زار اليوم الاثنين مبنى واحة برديس للكنولوجيا في طهران،الى جانب وزراء الخارجية والزراعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والنقل والسياحة الفنزويليين وذلك برافقة مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية للعلوم والتقنية، سورنا ستاري.

واكد الرئيس الفنزويلي لمسؤولي واحة برديس المعرفية، ان بلاده استلهمت فكرة انشاء مراكز مماثلة من ايران وترحب كثيرا بدعمها وتعاونها في تحقيق هذا الامر.

وتفقد مادورو خلال هذه الزيارة الاقسام المختلفة لدى واحة برديس للعلوم والتكنولوجيا، كما تباحث والوفد المرافق له في الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1924502
https://ar.mehrnews.com/news/1924502/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات