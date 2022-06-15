توقيع 9 مذكرات تفاهم وبيان مشترك بين إيران وتركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحضور الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي ونظيره التركماني سردار بردي محمدوف، تم التوقيع على 9 وثائق تعاون وبيان مشترك بين إيران وتركمانستان.

من أهم الوثائق التي تم توقيعها من قبل الوزراء والمحافظين والمسؤولين المعنيين بحضور رؤساء ايران وتركمانستان تشمل:التفاهم التجاري والاقتصادي، العلمي - التقني والثقافي بين محافظة خراسان الشمالية ومحافظة أخال بتركمانستان، مذكرة تفاهم بشأن التعاون التجاري -الاقتصادي والعلمي - التقني والثقافي بين محافظة كلستان وبالكان في تركمانستان، مذكرة تفاهم بشأن التعاون التجاري - الاقتصادي والعلمي - التقني والثقافي بين محافظة خراسان الرضوية ومحافظة مرو في تركمانستان، مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الايرانية واللجنة الحكومية للإذاعة والتلفزيون في تركمانستان، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء فريق عمل مشترك للاستثمار، برنامج التبادل العلمي والثقافي والفني والتعليمي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة تركمانستان، مذكرة تفاهم شاملة بشأن تطوير التعاون في مجال النقل والترانزيت، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية البيئة.

/انتهى/