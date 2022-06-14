رئيس جمهورية تركمانستان يصل طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تستغرق زيارة "محمد اوف" الحالية لطهران يومين، وتعد الاولى عقب تسلمه منصب الرئاسة في جمهورية تركمانستان؛ وكان قد زار العاصمة الايرانية في 9 يناير 2022 بصفته مبعوثا خاصا للرئيس التركماني السابق.

وفي تصريحه خلال اللقاء مع محمد اوف انذلك، رحب رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"،باقتراح الجانب التركماني بِشان تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات ولاسيما الطاقة والتجارة مع ايران.

يذكر ان مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس جمهورية تركمانستان الجديد، ستقام بحضور نظيره الايراني في مجموعة سعد اباد الثقافية والتراثية؛ على ان يعقبها اجتماع مشترك لوفدي البلدين رفيعي المستوى، وايضا توقيع مذكرات للتعاون بشتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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