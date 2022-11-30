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٣٠‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:٤٠ ص

قبل دقائق؛

وزير الطاقة الايراني يصل الى عشق أباد

وزير الطاقة الايراني يصل الى عشق أباد

وصل وزير الطاقة الايراني قبل دقائق الى مطار عشق اباد عاصمة تركمانستان بترحيب من السلطات التركمانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الطاقة أن وزير الطاقة الايراني علي أكبر محرابيان سيلتقي مع رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف. ونائب رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في ذلك البلد خلال زيارته الى تركمانستان.

وسيطرح محرابيان عدة محاور منها: استئناف تبادل الطاقة بين البلدين، وإمكانية عبور الكهرباء في تركمانستان، تطوير التعاون في مجال الطاقة، وتجريف نهري هريرود وأترك، والتفاعل بين إيران وتركمانستان في إعداد اتفاقية التعاون الثلاثي، بين إيران وتركمانستان وأفغانستان فيما يتعلق بنهر هريرود.

/انتهى/

رمز الخبر 1928373

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